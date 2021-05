ФОТО: Водата носи сѐ пред себе, најмалку 13 жртви во поплави во Јемен

Најмалку 13 лица, меѓу кои и две деца, загинаа во поплавите предизвикани од сезонски дождови во Јемен, соопштија денеска безбедносните власти.

Жртвите се од провинциите Сана, Иб, Шабва и Ходеида, каде дождот почна да врне на крајот од минатиот месец, изјавија претставници на локалните власти.

#YEMEN

Heavy rains cause parts of #Aden to flood

Heavy rains hit the southern #Yemeni city of Aden on Thursday morning, causing the main streets of the city to be shut down.

Houses have flooded and cars remain trapped in water in some parts of the city, amid fears that

1/2 pic.twitter.com/BxG22JQguj

— Bin Ghaleb (@GhalebM0nz1i7) April 29, 2021