ФОТО+ВИДЕО: Морбиден погреб на славниот рапер, во ковчег фрлен во багажник

Американскиот рапер ДМХ, со вистинско име Ерл Симонс, почина пред две недели на 50-годишна возраст, по компликации што следеа како резултат на срцев удар.

Фoто: Профимедиа

Светските медиуми во тоа време објавија дека ДМХ се предозирал со недозволени супстанции, поради што претрпел инфаркт. Следувале бројни здравствени проблеми, а по операцијата раперот бил во вегетативна состојба. Од ден на ден немало закрепнување во однос на мозочните активности на ДМХ.

Најголеми хитови на ДМХ се песните „Party Up (Up In Here)“ и „X Gon’ Give It to Ya“.

Фото: Профимедиа

A monster truck carrying DMX’s casket is seen in Yonkers, New York, on its way to Brooklyn where the rapper will be mourned by family and friends during a memorial service at Barclays Center. https://t.co/1HVuRe9gFD pic.twitter.com/Wq2ZI5j2EZ

— ABC News (@ABC) April 25, 2021