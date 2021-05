ФОТО+ВИДЕО | Синоќешните победници со низа скандали: Фронтменот обвинет за земање кокаин и дивеење на пресот

Италијанскиот бенд „Måneskin“ синоќа победи на Евровизија која се одржуваше во Ротердам, но нивната победа беше засенета од една сцена за време на вклучувањето во живо од арената „Ahoy“, додека траеше соопштувањето на гласовите.

На социјалните мрежи имаше жестоки реакции откако гледачите забележаа дека 22-годишниот пејач на групата, Дамиано Давид се наведнал над масата, а со неговиот потег многумина алудираа дека зема кокаин.

Im in love with the coco.. Forza #italy …. #eurovisiongr #Eurovision pic.twitter.com/B8fxqw7SsJ

„Навистина сме шокирани што некои луѓе велат дека Дамиано земал дрога. Ние сме навистина ПРОТИВ дрогата и никогаш не сме земале кокаин. Подготвени сме да се тестираме затоа што нема што да криеме. Тука сме да ја свириме нашата музика и среќни сме што победивме на Евровизија. Сакаме да им се заблагодариме на сите што нè поддржуваат! Рокенролот никогаш нема да умре, ве сакаме!“, посочија победниците по бројните обвинувања.

“I don’t of drugs….No cocaine please, don’t say that”.

Italy’s #Eurovision lead singer when asked about the video circulating of him appearing to sniff something off the table on live TV.

pic.twitter.com/XekD9f4TrB

— Megha Mohan (@meghamohan) May 22, 2021