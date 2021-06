ФОТО+ВИДЕО | „Посакува да го врати времето“: Извадила 4 ребра и инјектирала 500 дози ботокс за да личи на Ким Кардашијан

Актерката и модел на која ѝ беа отстранети четири ребра, ставала филери, правела корекции на градите за да изгледа како Ким Кардашијан, признава дека жали што потрошила половина милион фунти за да го имитира својот идол.

Џенифер Памплона има направено стотици операции и зафати во текот на последната деценија, но сега посакува да го врати времето.

28-годишната Џенифер, имала само 17 години кога ја убедила нејзината баба да потпише документ за да може да си ги зголеми градите.

Инспирирана од заобленото тело на Ким Кардашијан, манекенката вели дека потрошила повеќе од 425 000 фунти или 600 000 американски долари за промена на својот изглед.

Меѓу нејзините најсмели операции било кога ѝ биле отстранети четири ребра, 10 процедури за зголемување на нејзиниот задник, три естетски корекции на нејзините гради и два зафати на носот. Сега Џенифер, која има 22 инчен струк и 43 инчни колкови, посакува никогаш да не заминала под нож и да ги обесхрабрува другите жени да ја прават истата грешка.

Актерката, која се појави во „Botched“ и има нов документарец „Addicted“, кој треба да излезе оваа година, е задоволна што „Keeping Up With The Kardashians“ завршува, бидејќи верува дека токму таа е следната ријалити ѕвезда.

„Цел живот велев дека сакам да бидам следната Ким Кардашијан… Сега шоуто е при крај, време ми е да заблескам, заборавете ја Ким!“, изјави Памплона за „The Sun“.

„Го следев она што Кардашијанс го правеа дење и ноќе. Ким сè уште многу ме инспирира, отсекогаш сум го сакала нејзиниот стил. Но, мислам дека има голем проблем со влијанието на Кардашијанс, сите сакаат да изгледаат како нив, па сега сите млади жени изгледаат исто. Тие имаат исто лице, нос и усни, но тоа нема да ги направи среќни – операцијата е само еден дел од решението, им треба помош и од психолог“, вели Џенифер.

„Жалам што ја направив мојата прва операција, не бев доволно зрела да ги разберам последиците од одење под нож“, истакна девојката.

Совршени усни

Една од најголемите грешки, како што вели, е тоа што има филери во усните – имала повеќе од 40 процедури за 10 години и тврди дека ако не продолжи да ги надополнува, ќе изгледа како „стара дама“.

„Штом почнете да правите одредени процедури – како филери за усни и ботокс – не можете да застанете, ќе треба да ги правите засекогаш… Филерите ги направија моите усни толку големи, што повеќе личеа на две колбаси отколку две усни“, вели таа.

„Сега ја изгубија нивната еластичност, па сега ако немам филери, тие изгледаат како усни на 70-годишна жена – ниту баба ми нема толку збрчкани усни како мене… Истото е и со ботоксот, мислам дека веќе не функционира на моето лице затоа што ставав ботокс околу 500 пати во последната деценија“, откри Џенифер.

Девојката која пораснала во Сао Паоло, Бразил, верува дека суровите коментари од нејзините соученици довеле до одлуката драстично да го промени својот изглед.

„Се сеќавам дека едно момче од моето училиште ѝ рече на мојата пријателка дека имам навистина убаво лице, но дека моето тело е како даска, што ме повреди многу. Бидејќи бев висока и слаба, девојките постојано се обидуваа да ме навредат – се сеќавам дека една девојка ме бркаше дури еден час, за да може да се обиде да ме удри“, се присеќа таа.

Виктимизацијата ја натерала да го сокрива своето тело и да се облекува во широка облека. Џенифер копнеела да биде како другите девојчиња во своето училиште – кои имале поголеми колкови и гради- а подоцна, таа станала опседната со Ким Кардашијан.