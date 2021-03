ФОТО+ВИДЕО I По 900 години вулканска ерупција во Исланд: Запрен е целиот воздушен сообраќај!

Вулкан вечерва избувна кај Рејкјавик, потврди сеизмологот од Исланд. Во последните неколку недели, регистрирани се дури 50 000 земјотреси на Исланд, што укажува на можна ерупција. Областа околу вулканот е ненаселена, па затоа лавата нема да предизвика поголеми проблеми.

Ерупцијата се случи во ненаселена област, па постои мислење дека лавата нема да предизвика значителни проблеми. Ерупцијата се очекува да трае од неколку дена до неколку недели.

Во моментов, почвата на Исланд е мирна и се следи можна патека за лавата.

Активната област се наоѓа на 30 километри од главниот град Рејкјавик. Ерупција на вулкан веќе 900 години не се случила на овие простори 900 години, толку близу до главниот град, пренесоа медиумите. Земјата околу вулканот е покриена со лава стара повеќе од илјада години.

Cool 3D animation of the ongoing seismic activity on the #Reykjanes Peninsula in #Iceland . According to local authorities, an eruption might start soon https://t.co/C3quJznoYt pic.twitter.com/y8oweQEFud

🇮🇸 For more than 2 weeks, the #Reykjanes peninsula in #Iceland has been shaken by #earthquakes. The heaviest had a force of M 5.2. Is an 🌋eruption to be expected? We take a look beneath the earth’s surface! #IJsland #volcanism #volcano #eruption @ThePhotoHour @StormHour pic.twitter.com/58T7jDwYIJ

— Iceland_editions (@IcelandEditions) March 12, 2021