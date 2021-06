ФОТО+ВИДЕО | Голем пожар во фабриката за хемикалии во Индија: Загинаа 18 лица

Пожарот избувна во фабриката каде производителот на хемиски препарати СВС Аква Технолоџи произведува средства за дезинфекција на рацете.

Во пожар што зафати денес фабрика за производство на хемиски препарати во западниот индиски град Пуне, загинаа 18 лица, соопшти полицијата. Речиси 20 лица го преживеаја пожарот, а како што додаде полицијата, пронајдени се јагленисани тела на жртвите, објави Ројтерс.

Пожарот избувна во фабриката каде производителот на хемиски препарати СВС Аква Технолоџи произведува средства за дезинфекција на рацете.

18 dead in fire at chemical plant in Pune, five missing. #Pune #India pic.twitter.com/JzcPAeHC2N

— Malik Ali Raza (@MalikAliiRaza) June 7, 2021