ФОТО+ВИДЕО: „Ги правиме истите грешки“ – Во Бергамо расте стравот од најлошото сценарио со коронавирусот

После релативно мирни неколку месеци, Италија повторно се соочува со драматично влошување на ситуацијата. Се проценува дека во првиот бран на ковид-19 во Ломбардија починале повеќе од 7.000 лица, а тоа бил најголем дел од жртвите во Италија. Во сабота бројот на заразени на ниво на држава порасна за 19.644, од кои 4.956 се од Ломбардија, а потоа следат Венето, Кампанија и Лацио.

Кога пандемијата во март го погоди Бергамо мртовечниците и гробиштата брзо се наполнија.

– Имавме околу 50-60 починати дневно, два месеци пристигнуваа во тие бројки, вели за „Обсервер“, управникот на гробиштата во овој италијански град.

Army trucks transport dead bodies to crematoriums across Italy after Bergamo’s cemetery in the Lombardy region was overwhelmed by #coronavirus deaths #CoronavirusItaly #CoronavirusItalia pic.twitter.com/PwOMHLEBhn

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) March 20, 2020