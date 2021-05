ФОТО: Тијара на династијата Савој стара повеќе од 150 години продадена за 1,4 милиони евра

Тијарата од кралската династија Савој беше продадена на аукција во Женева за скоро 1,4 милиони евра, објави куќата на Сотеби.

Кралската дијадема, стара повеќе од 150 години, на неа има 11 природни бисери и многу дијаманти.

Аукциската куќа Сотби изјавила дека за прв пат се појавила на пазарот тијарата на династијата Савој, која владеела со Италија од 1861 до 1946 година. Исто така припаѓала на италијанските и шпанските кралски колекции.

#RoyalJewelsatAuction | A splendid Musy Natural Pearl and Diamond Tiara/Necklace from the Italian Royal Family on Auction at the Sotheby’s Magnificent Jewels and Noble Jewels in Geneva next week: https://t.co/5NUzDEydgO pic.twitter.com/sCCVZoRMkT

— The Royal Watcher (@saadsalman719) May 9, 2021