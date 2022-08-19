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ФОТО | Шведска: Две лица се повредени во вооружен инцидент во трговски центар

К.С.
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Две лица се повредени во трговски центар во шведскиот град Малме / Фото: EPA-EFE/Johan Nilsson

Две лица се повредени во трговски центар во шведскиот град Малме.

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Според очевидци во трговскиот центар се слушнале истрели.

И портпаролот на полицијата потврди дека во трговскиот центар имало пукање.

На местото на инцидентот има голем број вооружени полицајци.

Фото: EPA-EFE/Johan Nilsson
Фото: EPA-EFE/Johan Nilsson
Фото: EPA-EFE/Johan Nilsson
Фото: EPA-EFE/Johan Nilsson
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