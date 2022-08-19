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ФОТО | Шведска: Две лица се повредени во вооружен инцидент во трговски центар
Две лица се повредени во трговски центар во шведскиот град Малме.
Според очевидци во трговскиот центар се слушнале истрели.
И портпаролот на полицијата потврди дека во трговскиот центар имало пукање.
На местото на инцидентот има голем број вооружени полицајци.
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