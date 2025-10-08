Ви препорачуваме

Семејството на убиениот американско-израелски заложник Омер Неутра се сретна со Трамп во Белата куќа/Фото; Икс

ФОТО | Семејството на убиен американско-израелски заложник се сретна со Трамп во Белата куќа

М.Д.
Семејството на убиениот американско-израелски заложник Омер Неутра се сретна со Доналд Трамп во Белата куќа во вторникот, заедно со ослободениот заложник Едан Александар и неговото семејство, додека во Египет траат преговорите за планот на американскиот претседател за ставање крај на војната во Газа, објави Тајмс оф Израел.

Зборувајќи со новинарите по состанокот, Ронен Неутра, таткото на Омер, рече дека разговарале со Трамп како претставници на „28 ожалостени семејства од 40-те семејства на заложниците“.

„Го потсетивме колку е важно да се вратат мртвите за погреб“, рече Неутра.

Омер Неутра, со двојно државјанство на САД и Израел, беше убиен, а неговото тело беше однесено во Газа со тенк на границата со Газа на 7 октомври 2023 година.

И Трамп и израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во последните недели се осврнаа само на 20-те живи заложници во своите ветувања дека ќе ја обезбедат нивната слобода, без да ги споменат мртвите.

