ФОТО: Се урна црква во Гана, најмалку 22 загинати

Најмалку 22 лица загинаа кога се урна црква од шест ката на истокот од Гана, соопштија официјални извори.

„Спасувачките тимови успеаја да дојдат до осум живи луѓе, но извлекле и 22 тела од урнатините во округот Асене-Мансо“, соопштија од Националната организација за управување со катастрофи.

