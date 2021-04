ФОТО: Протест во Љубљана, масовно незадоволство од владата на Јанша

Повеќе илјади луѓе се собраа во вторникот вечер во Љубљана на мирен протест против владата на Јанез Јанша, симболично одржан на датумот кој во Словенија се празнува како државен празник, Ден на отпорот против окупаторот, посветен на настанот од 1941 година.

Полицијата објави дека се работи за непријавено собирање, потсетувајќи дека со одлука на владата поради епидемиолошката ситуација се забранети собири на повеќе од 10 луѓе, но не излезе со проценка на бројот на демонстранти, но Словенечката телевизија наведвуа дека повеќе илјади луѓе излегле на најголемиот протестен собир во последните неколку години.

Despite coronavirus restrictions, demonstrators gathered in the Slovenian capital of Ljubljana for an anti-government protest intended to “warn of the accelerated degradation of democracy” in the country led by right-wing Prime Minister Janez Jansa.https://t.co/muj3OB1A8G

