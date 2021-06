ФОТО: Најсреќниот човек на светот! Преживеал напад од големата бела ајкула

Немања Спасојевиќ кој живее во Сан Франциско и чија нога завршила во устата на големата бела ајкула, за американските медиуми ја опишал почетната болка како „да го каснал комарец“.

Иако првичната болка во ногата му била минимална, Спасојевиќ брзо сфатил дека има сериозна рана откако запливал назад кон брегот, а костумот за нуркање му бил исполнет со крв.

San Francisco man describes coming face to face with shark and being bitten https://t.co/22v7ofHH0F

— Grant W. Graves (@GrantWGraves) June 29, 2021