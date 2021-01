ФОТО: Мртовечниците преполни, нема кревети за сите болни од ковид- хаос во Калифорнија, Лос Анџелес руши неславни рекорди

Ситуацијата во болниците во Калифорнија е крајно хаотична – мртовечниците се пренатрупани, долго се чека за одговор по телефон, кревети се ослободуваат само кога некој пациент ќе почине, и сето ова се случува додека 40 милиони жители се затворени во домовите.

Deaths keep coming at one L.A. hospital as workers weep https://t.co/rb7TECnb0l

— Los Angeles Times (@latimes) January 1, 2021