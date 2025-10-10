Ви препорачуваме
ФОТО | Милевски го одреди стартниот тим за вечерашниот меч против Белгија
Денеска од 20.45 часот во Гент најдобрата македонска фудбалска репрезентација игра важен натпревар против Белгија во квалификациите за пласман на Светското првенство во 2026 година.
Препорачано
Нашиот селектор Благоја Милевски одлучи кои ќе го почнат вечерашниот меч од првата минута:
– Димитриевски, Стојчевски, Ашковски, Зајков, Муслиу, Елмас, Алиоски, Барди (капитен), Костадинов, Миовски, Атанасов.
Од клупата за резервни играчи шанса за настап ќе чекаат: Илиев, Алексовски, Серафимов, Трајковски, Чурлинов, Деспотовски, Велковски, Растодер, Алими, Да. Бабунски, Ристовски, Станковски.
Стартните 11 на Белгија: Куртоа, Дебаст, Теате, Де Кујпер, Де Брујне (капитен), Раскин, Тросар, Доку, Ванакен, Кастање, Салемакерс.
Главен судија на натпреварот на „Планет Груп Арена“ ќе биде Умут Мелер од Турција.
