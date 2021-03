ФОТО: Максимализам, новиот популарен тренд во уредување на домот

Можеби звучи како парадокс дека ако живеете во помал стан, треба да бидете водени од принципот „повеќе е повеќе“. Сепак, тоа е нов тренд во дизајнот на ентериер кој го освојува светот и тоа со добра причина. Оваа филозофија за украсување дома може всушност да го трансформира вашиот мал простор.

Во текот на 2019 година, минимализмот суверено владееше со трендовите во дизајнот на ентериер, па сите се трудеа да го наполнат домот со неутрални бои, со што помалку декор. Тоа целосно се смени по пандемијата.

As a creative, with an interest in interior design, I am always thnking about how my home reflects me and fuels me….colour…pattern….maximalism….they all make me so darn happy. And this room, I’d be in creative overload. Picture via @onekingslane room by @thejungalow pic.twitter.com/Qlfvap4KeA — DouglasThornton (@Dthornton1982) May 19, 2019



Според „Pinterest“, луѓето го бараат терминот „максималистички декор“ многу повеќе од пред една година. Ненадејната популарност на максимализмот е веројатно резултат на луѓето што поминуваат повеќе време дома, па затоа сакаат да го направат својот простор пријатно прибежиште.

Максимализмот е естетика водена од принципот „повеќе е повеќе“. Така, на пример, во него спаѓаат светло обоени ѕидови покриени со уметнички дела, многу растенија и необичен мебел.

You’ve heard of the #minimalism interiors trend, now get ready for #maximalism! If you’re renovating check out the hottest, boldest, most dramatic décor styles. Image courtesy of Brett Mickan Interior Design.

Read more: https://t.co/CtFbwMneWh pic.twitter.com/EXIERmXWWA — State Custodians (@StateCustodians) April 10, 2018



Мишел Фахми, дизајнер на ентериер, за Инсајдер истакнува дека максимализмот е убав кога се применува правилно.

„Има нешто во врска со максимализмот што им овозможува на луѓето да бидат слободни и да експериментираат, да се забавуваат со предмети и да избираат дизајни во нивниот простор. Максимализмот им дава слобода на луѓето да се изразуваат преку своето опкружување“, вели таа.

Inject maximalism interior design into my soul pic.twitter.com/9zTDPx1yk7 — #blm Lo (@Lo_quacious) September 26, 2020



Идејата е да го пополните просторот со работи што ги сакате, на начин што ве прави среќни. Кога вашиот дом е полн со сите работи што го задоволуваат вашето око, тоа всушност може да ви го подигне расположението.

Фахми вели дека максималистичкиот декор всушност може да направи домот да изгледа поголем, што го прави дополнително одличен избор на уредување на мали простори.

Трикот за постигнување максимализам во вашиот мал простор е да се осигурате дека боите, текстурите и дезените изгледаат добро заедно. Затоа треба да изберете предмети кои имаат слични модели или форми со цел да создадете чувство на кохезија. На пример, вашиот кауч и полицата за книги може да имаат слични, заоблени рабови или можете да изберете перници идентични со дел од вашиот килим.

Interior design trends are always changing, we’ve just discovered #maximalism which is all about filling your rooms with the things you love. What better way to feel safe in your home by surrounding yourself with your favourite things – especially during 2020! Here’s our take… pic.twitter.com/3mHcXTTNoY — Sovereign Living (@SovereignLiving) November 21, 2020



Важно е да се има предвид дека дури и максималистичките апартмани мора да имаат празен простор, така што просторијата не изгледа преполна. Можете да создадете „негативен“ простор оставајќи празни делови од ѕидовите, со избирање отворени полици или со делови од подот кое не се покриени со тепихот.

Фахми исто така ги советува луѓето кои сакаат да пробаат максимализам полека да ги украсуваат просториите, отколку да „натрупаат“ сè одеднаш. Може да додадете една впечатлива ставка и потоа размислете како да ја надградите со други детали. Не мора да купувате нови работи, но можете да ги изложите сувенирите од патувања и сите други предмети што ве прават среќни и ви будат позитивни спомени.