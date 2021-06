ФОТО | Мадона се релаксира возејќи велосипед низ улиците на Њујорк

Кралицата на поп – музиката, Мадона, беше фотографирана додека возеше велосипед низ улиците на Њујорк, без никакво обезбедување – телохранители покрај неа.

Со пејачката беше и нејзиното триесет и шестгодини помладото момче Ахламалик Вилијамс, кој уживаше во возењето велосипед со неговата сакана.

2021. Madonna riding her bike in the streets of New York City with her boyfriend, Alhamalik Williams. pic.twitter.com/w4AvmMhAjS

— ✯ (@CIICCONE) June 14, 2021