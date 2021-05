ФОТО: Крвав Први мај во Истанбул, полицијата се судри со демонстрантите, уапсени 100 лица

Голем број демонстранти се уапсени во Истанбул кога се обидоа да го одбележат 1 мај со кршење на забраната за собирање што ја воведе Владата во рамките на анти-ковид мерките.

Најмалку 100 лица се уапсени додека се обидувале да стигнат до плоштадот Таксим и другите јавни простори во градот.

Turkish police detain demonstrators as they clash during a May Day rally marking the international day of the worker in Istanbul, on May 1, 2021. #1Mayıs #1MayisEmekveDayanismaGunu #1May #MayDay2021 pic.twitter.com/El5VqtXBiN

— Bulent KILIC (@Kilicbil) May 1, 2021