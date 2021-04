ФОТО: Кендал Џенер ги освојува улиците на Њујорк со својот стил

Нејзиниот стил е едноставен и практичен, барем така тврдат светските модни експерти.

Кендал користи едноставни кроеви, еднобојни парчиња и тие се секогаш вешто комбинирани. Оваа млада дама, која доживеа планетарен успех со шоуто „Keeping Up With The Kardashians“, се смета за една од најголемите модни инспирации на денешницата.

За изгледот на Кендал Џенер е заслужна стилистката Дани Мишел, која облеката на моделот ја заснова на минимализмот и класични парчиња за сите времиња.

View this post on Instagram A post shared by Kendall (@kendalljenner)

Неодамна, Џенер беше фотографирана во т.н. панталони со висок струк во комбинација со едноставна бела маичка со широка кошула Стајлингот го финиширала со ремен и апостолки со високи потпетици.

View this post on Instagram A post shared by fairy | val🧝🏻‍♀️ (@fa1rykendall)

Или пак во потемна верзија, Кендел носеше панталони со висок струк со тесна маица и палто. Основните парчиња се во двата настапи потврда дека со едноставна облека можеме да добиеме впечатлив ефект.