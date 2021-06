ФОТО: Јокиќ се врати во родниот Сомбор и веднаш седна во едносед

Никола Јокиќ ја заврши сезоната во НБА лигата и се врати во татковината каде е снимен како се опушта.

Јокиќ се врати во родниот Сомбор за да ги наполни батериите по напорната сезона во НБА лигата во која го доби признанието за МВП на сезоната, и во родниот крај и се посвети на својата голема љубов – коњите. Кошаркарот на Денвер е снимен како се вози на едносед.

Nikola Jokic at the hippodrome in his hometown Sombor shortly after landing in Serbia.

The MVP is home 😂

(h/t @LjubomirovicM) pic.twitter.com/OC9qoqgnGG

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 16, 2021