ФОТО: Израел ја осудува Бела Хадид за учество во протестите

Израел ја осуди Бела Хадид за учество на протести во њујоршкиот кварт Бруклин за поддршка на Палестинците во Газа, наведувајќи дека нејзината постапка е повик за „елиминација на еврејската држава“.

Учеството на супермоделот во протестот беше објавено на официјалниот твитер – профил на државата Израел, заедно со фотографија од Бела Хадид која учествуваше на протестот, облечена во традиционален палестински шал, маска и знаме на Палестина, пренесува „New York Post“.

When celebrities like @BellaHadid advocate for throwing Jews into the sea, they are advocating for the elimination of the Jewish State.

This shouldn't be an Israeli-Palestinian issue. This should be a human issue.

Shame on you.#IsraelUnderAttack pic.twitter.com/PJQHT90cNy

— Israel ישראל (@Israel) May 16, 2021