ФОТО: Фудбалот застана поради Ериксен

Во 10. минута од натпреварот помеѓу Данска и Белгија, фудбалот запре на неколку моменти.

Топката беше исфрлена во аут и целиот стадион како и фудбалерите на двете репрезентации му аплаудираа на Кристијан Ериксен, данскиот репрезентативец кој во саботата колабираше на теренот, но за среќа лекарите му го спасија животот.

Овој гест беше направен во 10 минута бидејќи Ериксен го носи токму тој број во репрезентацијата.

навивачите истакнаа голем транспарент, а дел од фудбалерите како Ромелу Лукаку емотивно го доживеаја овој момент.

The game is stopped in the 10th minute for a round of applause for Christian Eriksen. This is football 👏 pic.twitter.com/uyEgUYLkFl — ESPN FC (@ESPNFC) June 17, 2021

It’s the 10th minute, the players quit playing to applaud Christian Eriksen… ❤️ pic.twitter.com/zD7kGLmolC — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) June 17, 2021