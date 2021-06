ФОТО | Емили Ратајковски критикувана од бројните фанови и Пирс Морган: Го држиш детето како вреќа ориз!

Манекенката Емили Ратајковски на својот инстаграм – профил се пофали со фотографиите на кои позира со нејзиниот син Силвестер Аполо по повод нејзиниот 30-тиот, но манекенката веројатно не очекуваше дека ќе биде мета на критики поради таа фотографија.

Емили позираше во бикини, држејќи го својот син во раце, а штом ги објави фотографиите, нејзините бројни фанови коментираа за начинот на кој го држи детето и ја осудија за тоа.

„Треба да му ја држиш главата“, „Го држиш детето како вреќа ориз“, беа само дел од коментарите на нејзините следбеници, а Емили потоа ја исклучи можната за коментирање под објавата, која достигна над 1.200 коментари.



Но, се чини дека на поголемиот број од нејзините обожаватели не им пречеше фотографијата, која и покрај лошите коментари собра скоро 2 милиони „лајкови“.

По забраната за коментирање, критичарите продолжија на социјалната мрежа Твитер на истата тема, а познатиот британски водител Пирс Морган се приклучи во коментирањето на фотографијата на манекенката и исто така ја осуди.

That’s not how you hold a baby @emrata – and your millions of followers shouldn’t be encouraged to do the same. Happy to give you some tips if you need them. pic.twitter.com/IcduCA4tMQ

— Piers Morgan (@piersmorgan) June 7, 2021