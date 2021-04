ФОТО | Еден детаљ: Сите зборуваат за изгледот на Бред Пит на Оскарите

Шеговитите коментари на славниот актер на овогодинешните Оскари не престануваат. Бред Пит беше водител за категоријата најдобра споредна актерка, а носеше црн смокинг со пеперушка на вратот. Актерот стана главна тема на социјалните мрежи откако гледачите забележаа еден детаљ – косата на шармерот му беше врзана во опашка.

„Бред изгледа навистина добро, но мора да ја отсече таа мала валкана опашка“, „Те сакам иако носиш опашка“, „Ова е почеток на официјалната кампања Бред Пит да носи машка опашка со цел да не потсети на неговиот стил од 90-тите години“, беа само дел од коментарите на Твитер.

Im literally still in love with you #BradPitt even if you’re wearing a low hanging ponytail and a chunky gold bracelet.❤️ You’re so gwapo. UGH. https://t.co/ib9PXcAZ2x

