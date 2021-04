Фон Крамон и Гренел со реакции за гласањето на Курти во Албанија

Специјалната известувачка на Европскиот парламент за Косово, Виола фон Крамон оцени дека е неприфатливо тоа што многу во Косово се жалат на мешање на Србија и претседателот Александар Вучиќ во внатрешни работи на земјата, а истовремено косовскиот премиер Албин Курти гласа во соседна Албанија.

„Не можам да разберам за што се работи. Од една страна сите во Косово се жалат на мешање на Србија или претседателот на Србија, Александар Вучиќ, а од друга страна премиерот на Косово гласа во соседната држава. Тоа не е прифатливо. Барем не за мене“, наведе фон Крамон на Твитер.

I cannot understand what this is all about. On one hand everyone in Kosovo complains about interference from Serbia or from President @avucic himself but on the other hand here does the PM of #Kosovo even vote in a neighbouring state. Not acceptable. At least not for me. https://t.co/J3ndibX1qq

