Фон дер Лајен ни го честита членството во НАТО: Заслужен чекор

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, на Твитер го честиташе членството во НАТО на Северна Македонија.

-Честитки до Северна Македонија за пристапувањето во НАТО, заслужен чекор. Сега со нетрпение очекувам блиска соработка со Северна Македонија за време на преговорите за влез во ЕУ, откако земјите членки дадоа зелено светло оваа недела за нивен почеток. Нејзината иднина припаѓа во ЕУ, напиша фон дер Лајен.

Congratulations to North Macedonia for joining NATO, a well deserved step. Now, I look forward to working closely with North Macedonia during accession negotiations to join the EU, as Member States gave green light this week to start accession talks. Its future belongs in the EU.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 27, 2020