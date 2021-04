Фон дер Лајен: ЕУ ќе и помогне на Индија во справување со ковид кризата

Европска Унија подготвува помош за Индија за справување со кризата со ковид-19 откако бројот на новозаболени и смртните случаи достигна рекордни бројки, најави претседателката на Европска комисија, Урсула фон дер Лајен.

– Загрижени сме поради епидемиолошката состојба во Индија. Подготвени сме да ја поддржиме, напиша фон дер Лајен на Твитер.

Alarmed by the epidemiological situation in India. We are ready to support.

The EU is pooling resources to respond rapidly to India’s request for assistance via the EU Civil Protection Mechanism.

We stand in full solidarity with the Indian people! https://t.co/Pv8ezFPdS3

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 25, 2021