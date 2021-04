Фон де Лајен: ЕУ е подготвена да ја поддржи пругата од Белград до Северна Македонија

Европската унија е подготвена да ја поддржи изградбата на пругата меѓу Белград и Северна Македонија, најави претседателот на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, по разговорите со претседателот на Србија, Александар Вучиќ, денес во Брисел.к–

Glad to meet @predsednikrs. We discussed:

• Fight against #COVID19

• Economic recovery

• Accession process where we need to continue to see positive developments in Rule of Law

• Belgrade-Pristina dialogue

• Belgrade-North Macedonia railway which we are ready to support pic.twitter.com/Hi4i6Mol9V

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2021