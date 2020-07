Фокс њуз „по грешка“ го отстранила Трамп од фотографија со Епстајн и Максвел (ВИДЕО)

Фокс њуз соопшти дека мрежата „по грешка” го отстранила Доналд Трамп од фотографија на која биле и Меланија Трамп (тогаш Меланија Кнаус), Џефри Епстајн и Гијелн Максвел.

Фотографијата, направена од Гети во Мар-а-Лаго во Флорида на 12 февруари 2000 година, била користена на Фокс њуз за време на прилог емитуван во неделата за неодамнешното апсење на Максвел од страна на ФБИ во Њу Хемпшир во врска со нејзината вмешаност во сексуалниот скандал со Епстајн.

Fox News edits Trump out of photo with Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell at Mar-a-Lago https://t.co/Fx87397x1y pic.twitter.com/SEst77byQY

— Gizmodo (@Gizmodo) July 6, 2020