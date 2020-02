Фјури до Вајлдер: Втора рунда и „бум“, готов си! (ВИДЕО)

По вторпат ќе ги одмерат силите, актуелниот шампион Вајлдер имаше што да му каже на Британецот доволно за да го испровоцира пред мечот.

Светскиот шампион во тешка категорија во ВБЦ верзијата, Дионтеј Вајлдер и неговиот противник Тајсон Фјури за малку ќе имаа физичка пресметка пред прес-конференција во Лас Вегас.

Двајцата лути ривали застанаа еден кон друг и почнаа да си кажуваат нешто в лице. Ова траеше околу една минута, по што Американецот го турна Британецот, по што на ист начин возврати Фјури.

– Јас те доведов тука. Каде беше претходно? На кокаин, пред самоубиство…Јас го нахранив твоето семејство, доколку ме нема мене, не би бил и ти тука. Тоа никогаш не го заборавај – беа зборовите на Вајлдер, актуелниот шампион, за Фјури.

Wilder and Fury exchange pushes! 😳

This is fight is going to be 🔥#WilderFury2 | Feb 22 | BT Sport Box Office pic.twitter.com/7Bplq7IUj4

— Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) February 19, 2020