ФФМ ја казни Шкендија
Дисциплинската комисија на Фудбалската федерација на Македонија (ФФМ) ја санкционираше Шкендија со парична казна од 5.000 евра, поради недолично однесување на навивачите за време на натпреварот против Силекс, одигран на 28 септември.
Причината за казната е употребата на пиротехнички средства во првото полувреме од мечот, што доведе до згуснат чад на стадионот. Поради тоа, привремено беа оневозможени ТВ камерите и функционирањето на ВАР системот.
И покрај инцидентот, тетовскиот клуб имаше причина за задоволство на теренот со победата од 2-0 над Силекс.
Преземено од: Спорт.ком.мк
