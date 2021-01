Фејсбук и Инстаграм му ја продолжија забраната на Трамп

Социјалните мрежи Фејсбук и Инстаграм ќе ги продолжат забраните за налозите на американскиот претседател Доналд Трамп на најмалку две недели во наредниот период додека не заврши преносот на власта во САД, соопшти денеска директорот на компанијата Фејсбук, Марк Цукерберг.

We believe the risks of allowing President Trump to continue to use our service during this period are simply too great, so we are extending the block we have placed on his Facebook and Instagram accounts indefinitely and for at least the next two weeks. pic.twitter.com/JkyGOTYB1Z

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) January 7, 2021