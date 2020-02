Федерер и Надал на тениски спектакл во Кејптаун поставија нов рекорд (ФОТО) - Слободен печат

Рожер Федерер и Рафаел Надал во родниот град на мајката на Швајцарецот одиграа егзибициски дуел пред рекордни 50.000 гледачи.

Токму двајцата најтрофејни тенисери беа главните ѕвезди на спектаклот кој се одржа во Кејптаун. Егзибицијата му припадна на Федерер кој славеше со 2:1 во сетови и тоа со 6:4,3:6,6:3 а го одиграат пред рекордни за тениски прилики, околу 50.000 гледали. Досегашниот рекорд го држеа Федерер и Александер Зверев кои минатата година во Мексико сити играа пред 42.517 гледачи.

Пред нивната меѓусебна пресметка, Федерер и Надал одиграа натпревар во парови. Федерер играше заедно со еден од основачите на „Мајкрософт“, Бил Гејт, додека Надал за партнер го имаше актерот Тревор Ноа.

Lynette Federer joins @rogerfederer & @RafaelNadal on court for the @matchinafrica ❤pic.twitter.com/J6jx7UQtyU

— ATP Tour (@atptour) February 7, 2020