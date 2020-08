Фантастична сезона: Баварците триумфираа на сите мечеви во ЛШ!

Гигантот од Минхен денеска во Лисабон направи нешто што ниту една екипа досега не успеала. Баерн ја освои титулата европски шампион со 11 победи на сите натпревари оваа сезона во ЛШ.

Во групната фаза, поточно во групата „Б“, забележа по две победи против Тотенхем (2:7, 3:1), Олимпијакос (2:3, 2:0) и Црвена звезда (3:0, 0:6).

Потоа, во осминафиналето две победи против Челси (0:3, 4:1), во четвртфиналето „прегазена“ Барселона со 8:2, во полуфиналето со 3:0 елиминиран Лион и вечерва против ПСЖ (1:0).

🔴 Bayern become the first side to win every game in a #UCL season 🤯#UCLfinal pic.twitter.com/VxURohTfJF

— #UCLfinal (@ChampionsLeague) August 23, 2020