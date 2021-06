Фановите тераат сеир со Роналдо, нема пенали – нема голови

Селекцијата на Португалија одбраната на титулата ја заврши во осминафиналето.

Португалија за две недели ќе биде веќе поранешен европски шампион откако вчера во осминафиналето на ЕП загуби од Белгија со 1:0. За Португалците тоа е големо разочарување, што го потенцира и селекторот Фернандо Сантош по натпреварот бидејќи веруваа дека ќе стигнат до самиот крај, а еден од адутите за големите очекување беше тоа што Роналдо покрај себе имаше далеку поквалитетни соиграчи во однос на претходното ЕП кога ја освоија титулата.

Но, Португалците не успеаја да го совладаат Тибо Куртоа и притоа загубија со 1:0, а многу фудбалски фанови едвај ја дочекаа елиминацијата за да можат да тераат сеир со Кристијано Роналдо.

Според „сеирџиите“ Португалија не победи и не се пласира во четвртфиналето бидејќи судијата не досуди пенал за да може Кристијано Роналдо да се запише во листата на стрелци.

Ronaldo did not score today cause no penalties

Who else is happy Portugal got eliminated pic.twitter.com/J7Vwp3hKmR — gentlefire (@Brexit43654688) June 27, 2021

Portugal asking Ronaldo to score a goal that isn’t a tap in or a penalty pic.twitter.com/URfiw2X5ZN — mx (@MessiMX10i) June 27, 2021

Ronaldo in Portugal without Eder. pic.twitter.com/4fyXzuMOIJ — De Ara Torres (@dearatorres) June 27, 2021

Ronaldo trying to carry Portugal with Jota and Dalot in the side. #BELPOR pic.twitter.com/EVjLbBPSly — Owen🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@mufc_owen2) June 27, 2021