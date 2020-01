Коби Брајант и неговата ќерка Џиана Џиџи Мариа и уште три неименувани лица загинаа во хеликоптерска несреќа во близина на Малибу, Калифорнија.

Веднаш откако се дозна дека Брајант е меѓу загинатите веднаш се упатија кон „Стејплс“ центарот во Лос Анџелес за да му оддадат почит на еден од најголемите кошаркари во историјата.

Fans have gathered outside Staples Center to remember Kobe Bryant. pic.twitter.com/u5FhPkCz0q

— ESPN (@espn) January 26, 2020