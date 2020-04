Евролигата го одреди денот „Д“ за продолжување на сезоната, од него зависи дали МЗТ Скопје ќе извиси за АБА

Извршниот одбор на Евролигата денеска на вонредниот состанок го одреди датумот на кој ќе биде донесена конечната одлука за продолжување на сезоната.

Членовите на извршниот одбор одлучија дека 24. мај ќе биде денот „Д“ кога ќе биде донесена конечната одлука за сезоната во Евролигата и Еврокупот.

Доколку за точно еден месец, на наредниот состанок се одлучи да продолжи сезоната тогаш се знаат и термините кога мора да се добијат шампионите.

Евролигата во официјалното соопштение објави дека засега не отстапува од

идејата сезоната да се заврши помеѓу 4. и 26 јули, додека во Еврокупот термините се од 4. до 17 јули.

Доколку се донесе конечна одлука за продолжување на сезоната Евролигата веќе го направи и календарот:

24. мај конечна одлука дали продолжува сезоната

29. мај – 11. јуни карантин

12. јуни – 2. јули подготовки

4-17. јули завршница на Еврокупот во една сала

4-26. јули завршница на Евролигата во една сала

Натпреварите ќе се играат без присуство на гледачи.

OFFICIAL: #EuroLeague can only finish in one venue with all remaining regular-season games plus a Final8#7DaysEuroCup will also be finished with a Final8 in one venuehttps://t.co/xpNO1kaErX

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) April 23, 2020