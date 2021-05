Евролига: Олимпија Милано и Барселона последни учесници на Ф4

Екипите на Олимпија Милано и Барселона им се приклучија на Анадолу Ефес и на ЦСКА Москва во завршната битка за титулата во кошаркарската Евролига.

ЦСКА Москва работата ја заврши во три меча, додека останатите три екипи мораа да играат мајсторка, а последни кои обезбедија пласман на Ф4 турнирот кој ќе се игра во Келн, обезбедија Милано и Барселона.

. @OlimpiaMI1936 books its place at #F4GLORY after a crazy finish in Italy! #RISETOGLORY

Милано со 92:89 го совлада Баерн Минхен кој пак доцна „се разбуди“ и немаше време да направи комплетен пресврт. Милано на стартот од последната четвртина имаше дури 16 поени предност и кога сите помислија дека работата е завршена, кошаркарите на Баерн заиграа фантастично, погоди неколку тројки и внесе максинална неизвесност во завршницата. Баварците ги искористија грешките на Шевон Шилд и на десет секунди до крајот дојде до минус два (91:89). Сепак, Шилд погоди едно слободно фрлање по што Ципсер не беше прецизен за три поени по што Милано по пауза од 29 години, повторно ќе игра на фајнал-фор турнирот.

Шилдс беше најпрецизен со 34 поени, а Малколм Дилејни даде 16 поени, додека кај Баерн Минхен се истакнаа Џален Рејнолд со 19 поени и 10 скокови и Вејн Болдвин кој даде 17 поени.

.@FCBbasket blows out @zenitbasket in game 5, but what an effort from the Russian club! #RISETOGLORY

