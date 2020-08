Евроамбасадорот Жбогар за 31 ден ќе ја напушти Македонија (ФОТО)

Евроамбасадорот Самуел Жбогар на својот Твитер профил најави дека за 31 ден ќе ја напушти Македонија.

„Возбуден сум да се вратам дома, но исто така и преполнет сум со емоции за времето поминато тука. Со 30 слики ќе се потсетам на времињата поминати тука“, напиша Жбогар.

In 31 days I'll be leaving 🇲🇰. I'm exited to return home, but also overwhelmed with emotions of the time I'm leaving behind. In 30 slides countdown I'll reflect on the memories of the last 4 years. 1/30 pic.twitter.com/HAUhxMVbvs

