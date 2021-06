Евро 2020 станува опасно по здравјето на играчите: Руски репрезентативец заврши во болница, Французите на тапет поради Павар

Рускиот репрезентативец Марио Фернандес е пренесен во болница поради повреда на кичмата, објави руската репрезентација.

Со денешната повреда се зголемија стравувањата кај фудбалските фанови поради зголемиот број на повреди на Евро 2020 поради што повторно започнуваат полемиките за пренатрпаниот распоред и големите напори кои ги имаат фудбалерите за време на една сезона.

На вториот ден од Евро 2020, за малку можеше да се случи трагедија откако Кристијан Ериксен колабира на теренот и лекарите 20-тина минути се обидуваа да му го спасат животот на данскиот репрезентативец. На крајот успеаја во тоа со дефибрилатор, но лекарот на данската репрезентација откри дека неколку моменти срцето на Ериксен немало пулс.

Фернандес во 26. минута на денешната средба помеѓу Русија и Финска на носилки беше изнесен од теренот откако лекарите неколку минути му укажуваа помош. Тој во обид да зафати една топка незгодно падна на грбот и лекарите стравуваат да не дојде до посериозна повреда на кичмата.

Вчера за време на дербито помеѓу Франција и Германија исто така се случи повреда од која им застана здивот на фановите. Дефанзивецот на Франција, Бенјамин Павар при еден дуел со Робин Госенс падна и удри со главата на теренот. Тој беше во скок, во обид да ја зафати топката со глава и иако сакаше со десната рака да го ублажи падот, тој прво удри со лицетот на теренот на стадионот во Минхен.

Павар потоа изјави дека се чувствувал како да бил нокаутиран од професионален боксер.

– Бев нокаутиран едно 10,15 секунди. Потоа се чувствував подобро – изјави Павар.

Здружението за професионални фудбалери и УЕФА ја доведоа во прашање одлуката на францускиот медицински тим, дефанзивецот да го продолжи натпреварот иако е можно да доживеал потрес на мозокот. Поради тоа, Французите се најдоа на тапет кај УЕФА.

Пред почетокот на Евро 2020, лекарите и селекторите на сите репрезентации учесници потпиша повелба за потрес на мозокот во која се наведува дека доколку се „сомневаат дека нивен играч доживеал потрес на мозоко, тој веднаш да биде изнесен од теренот без разлика дали станува збор за тренинг или натпревар“.

Поради тоа медицинскиот тим на УЕФА стапил во контакт со фудбалската федерација на Франција за да се утврди дали Павар може да тренира или игра според потпишаните протоколи.

⚽ Despite losing consciousness, Pavard received no meaningful head injury assessment and was cleared to rejoin the game, in direct infringement to Uefa’s concussion charter which France signed just days ago.

✍️ @_JessHayden https://t.co/O2fML8jqh5

