Еве како се мести натпревар (ВИДЕО)

Натпреварот од втората швајцарска лига помеѓу Лозана Оши и Киасо најванеројатно ќе се најде под лупа на УЕФА и надлежните органи поради сомнежи за местенка.

Натпреварот заврши со триумф на домашниот тим од 2:1, а победникот беше одлучен со бизарен гол кој го намести одбраната на Киасо која му го „подари“ голот на Ндонго.

Во видеото погледнете како како одбраната на Киасо му асистираше на Ндонго да постогне гол и да обзбеди триумф на својот тим:

This is the most bizarre goal you will see this weekend as Stade Lausanne-Ouchy score the winning goal against Chiasso in the Swiss second tier.

Sheer ineptitude by the worst team in the league? Potential betting scandal? You decide 👇pic.twitter.com/m5lEN51L46

— 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗦𝘄𝗶𝘀𝘀 – Craig King (@FootballSwissEN) June 22, 2020