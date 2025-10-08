ЕУ ќе ги удвои царините за увоз на челик
Европската комисија објави нови мерки, вклучително и удвојување на царините за увоз на челик, за да ги заштити своите производители од растечката кинеска конкуренција што се смета за неправедна. Европската комисија има намера прво да ги преполови квотите за увоз на челик без царина од земји надвор од ЕУ, напиша на платформата X потпретседателот на Комисијата, Французинот Стефан Сежурне- пренесе Политика.
Дополнително, увозот што ги надминува тие квоти ќе биде предмет на удвоени царини, зголемувајќи се „од 25 на 50 проценти“, рече Сежурне.
Овие царини ќе достигнат нивоа слични на оние што се применуваат во САД и Канада, според предлозите на Комисијата што треба да бидат одобрени од 27-те земји-членки и Европскиот парламент.
„Овој нов план за спасување на нашите челичарници и нашите европски работни места има за цел да ја замени заштитната клаузула што ЕУ ја воведе во 2019 година за да им помогне на европските производители, која истекува во средината на 2026 година“, рече Сежурне.
Тој додаде дека европската челична индустрија е на работ на колапс.
„Ќе ја заштитиме за да може да инвестира, да се декарбонизира и на тој начин повторно да стане конкурентна“, рече тој.
ЕУ, исто така, преговара со Вашингтон за ослободување од царини за европски челик. Целта е Европа и САД да се поддржуваат меѓусебно за подобро да се спротивстават на кинеската конкуренција.
Минатата година, Кина произведе повеќе од 1.000 милиони тони челик, повеќе од половина од светското производство, далеку пред Индија (149 милиони), Јапонија (84 милиони) и САД (79 милиони), според трговското тело „Ворлд Стил“.
Европските земји се послаби – Германија произведе само 37 милиони тони, Шпанија 12, а Франција помалку од 11.
Европските производители со години се длабоко дестабилизирани од конкуренцијата од масовно субвенционираните кинески производители на челик. Затоа тие го носат товарот на прекумерниот капацитет на Пекинг, што ги намалува глобалните цени.
Со зголемувањето на цените на енергијата поради војната во Украина и слабата побарувачка во Европа (што ги одразува тешкотиите во секторите како што се автомобилската и градежната индустрија), неправедните практики на Кина, според ЕУ, ги турнаа европските производители на челик „во црвено“.
Како резултат на тоа, тие ги зголемуваат отпуштањата и затворањата на челичарниците, зголемувајќи стравувања од последици во секторот кој сè уште опфаќа 300.000 работни места и уште 2,5 милиони поврзани работни места во ЕУ.