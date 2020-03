ЕУ ќе додели 50 милиони евра помош на Албанија за борбата против коронавирусот

Европската Унија ќе додели помош за Албанија во борбата со вирусот Ковид-19. Амбасадорот на Европската Унија во Тирана, Луиџи Сореца пишува дека ЕУ ќе ѝ даде вкупно 50 милиони евра помош на Албанија.

Од нив четри милиони евра ќе бидат за медицинска помош, 11 за социјална помош и 35 за економско закрепнување.

– Среќен сум што може да објавам дека Европската Унија ќе даде конкретна помош за Албанија во борбата против Ковид-19. Конкретно: 4 милиони евра за медицинска опрема и медицинска помош. 11 милиони евра за социјална подршка, како и 35 милиони евра за економско закрепнување. ЕУ е секогаш со Албанија и во време кога е тоа потребно! Секогаш сме со Албанија – напиша Сореца.

Happy to announce today #EU🇪🇺 concrete help for #Albania🇦🇱 to fight #COVIDー19.

▶️ 4 M€ for immediate equipment and health support

▶️ 11 M€ for social protection

▶️ up to 35 M€ for economic recovery.

The EU🇪🇺is always with🇦🇱in time of need! Jemi gjithmonë me Shqipërine! pic.twitter.com/IExrzAOJZT

