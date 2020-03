Епидемија на коронавирус: Расте бројот на заразени ширум светот, во Вухан првпат без нови случаи

Новиот коронавирус, кој на крајот на декември започна да се шири од кинескиот град Вухан, досега зарази 98.436 лица, додека од последици од заразата починаа 3.387 луѓе. Повеќе од 55.000 лица оздравеа од новиот коронавирус наречен Ковид-19.

До ова утро вирусот се прошири во 87 држави во светот, откако во изминатите 24 часа Бутан, Костарика и Јужноафриканската Република ги пријавија првите случаи.

Во Кина бројот на заболени ја надмина границата од 80 илјади, со нови 146 случаи, што е во рамките на просекот забележан во последните денови. Досега во оваа земја починаа повеќе од 3 илјади лица.

Земјите ширум светот пријавуваат се поголем број на заразени, но и нови смртни случаи, а освен во Кина, забележани се само уште во САД.

Кинеската провинција Хубеи, самиот епицентар на коронавирусот, потврди дека во нејзината престолнина Вухан не е забележан ниту еден нов случај првпат од почетокот на епидемијата пред три месеци, пишува „Гардијан“.

Директорот на Светската здравствена организација Тедрос Адханом, ги предупреди светските влади дека непрекинатото ширење на коронавирусот „…не е вежба“ и дека неопходно е да се преземат одлучни мерки за да се запре ширењето на епидемијата, јавува Си-Ен-Ен.

Адханом упати апел во моментот кога бројот на заразени во светот се приближи на бројката од 100 илјади, а тенденцијата на ширење на вирусот не запира во Јужна Кореја, Јапонија, некои европски земји, Иран и САД.

-6 new cases in California, US

-1 new case in Massachussets, US

-10 new cases in Canada

-First 3 cases in Maryland, US

-4 new cases in Beijing

-196 new cases in South Korea

-136 new cases and 30 deaths in China

-2 new cases in the Philippines#COVID19 #coronavirus

— COVID-19 UPDATES (@2020CoronaNews) March 6, 2020