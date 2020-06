ЕМОТИВНО ВИДЕО во Италија: Тренер плачеше поради жртвите од коронавирусот

Фудбалот во Италија викендов конечно се врати по тримесечна пауза и уште на првиот натпревар се покажа дека последици од коронавирусот се огромни.

Непосредно пред натпреварот од Серија Б помеѓу Ливорно и Читадела (0:2), како што е обичај низ цела Европа, беше одржано едноминутно молчење во чест на сите жртви од коронавирусот.

Токму во тие моменти емоциите излегоа од тренерот на Ливорно, Антонио Филипини кој не можеше да ги сопре солзите. Имено, Филипини ја загуби мајка си која исто така почина од коронавирусот.

antonio filippini livorno manager crying after his mother passed away due to COVID19. pic.twitter.com/kdjwgyk0Nu

