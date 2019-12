Елмас на мегдан со Меси, Клоп и Пеп одат во Мадрид

Македонскиот репрезентативец Елиф Елмас и неговиот Наполи во осминафиналето од Лигата на шампионите, ќе играат против еден од главните фаворити за трофејот, шпанскиот шампион Барселона. Каталонците се фаворити со оваа пресметка, но истото не може да се каже за двете мадридски екипи кои ги добија најтешките можни ривали.

Реал Мадрид ќе игра против англискиот шампион Манчестер сити со кого последен пат играше во 2016 година во полуфиналето на ЛШ и успеа да излезе како победник. Но сега приказната е поинаква, „граѓаните“ на клупата се предводени од Пеп Гвардиола и пред денешната ждрепка беа прв фаворит за титулата.

Round of 16 draw 🔥

Sum up your reaction with a GIF 📱#UCLdraw pic.twitter.com/fkdBCoX7v6

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 16, 2019