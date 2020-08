Елена Ристеска со нова песна посветена за својот покоен татко, но и реклама за „ЕРА“

View this post on Instagram

SEARCHING FOR THE RIGHT PERFUME IS LIKE SEARCHING FOR THE RIGHT LOVE, FOLLOWING YOUR SENSE OF SMELL. •The reason I went to Miami in February was to shoot this amazing advertisement. •Thank you @dejan_dimkovski for taking a bunch of amazing shots in Miami, thank you @b.dulev for the great cut and montage. And thanks to @kardalevski for creating the idea and making the colour correction. @armendramadani thank you for the great hairstyle and make up. Thank you Ricky for being our lovely model. •The music in the background is my new song called “The Reason”- dedicated to my father. Its written by me and @ivanjovanoviwayo , thank you Ivan. •A big thanks to my besties @ivanapopcev and @mersihaakazim for being there for me and helping me out with the advertisement from a.m to p.m . •All your effort in this project make me the happiest woman on Earth. 😽❤️🙏🍀🌃 •Location: Miami, Florida •Today I have great news for everyone asking about the perfumes outside of Macedonia. Now you can buy it on www.era-cosmetics.com and we can deliver it WORLDWIDE. ПОТРАГАТА ПО ВИСТИНСКИОТ ПАРФЕМ Е КАКО ПОТРАГА ПО ВИСТИНСКАТА ЉУБОВ, ПРЕКУ СЛЕДЕЊЕ НА СОПСТВЕНОТО СЕТИЛО ЗА МИРИС. • Причината што отидов во Мајами во февруари беше снимањето на оваа неверојатна реклама. • Благодарам на @dejan_dimkovski кој сними куп прекрасни кадри во Мајами, благодарам @b.dulev за тоа што одлично ја “скоцка” монтажата. И благодарам @kardalevski за креирање на идејата и колор корекцијата. @armendramadani ти благодарам за одличната фризура и шминка. Ти благодарам Рики што беше прекрасен модел. • Музиката во позадина е мојата нова песна наречена „The reason“ – посветена на татко ми. Напишана од мене и @ivanjovanoviwayo, благодарам Иван. • Голема благодарност до моите најдобри другарки @ivanapopcev и @mersihaakazim што беа во Мајами за мене и ми помагаа со оваа реклама до раните утрински часови. • Неверојатната поддршка од сите вас за овој проект ме прави најсреќната жена на Светот. • Локација: Мајами, Флорида •Денес имам одлична вест за сите што прашуваат за парфемите надвор од Македонија. Сега можете да ги купите на www.era-cosmetics.com со достава во ЦЕЛ СВЕТ.