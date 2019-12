Елен играше фудбал, а потоа следуваше неочекувана реакција! (ВИДЕО)

Фудбалот е еден од најпопуларните на планетата, а дефинитивно и животните имаат што да кажат во овој спорт.

Погледнете како елен игра фудбал, оваа снимка која кружи низ интернет во последните два дена е вистински хит.

Еден елен со своите рогови ја туркаше топката и успеа да ја испрати во мрежата.

А потоа реакција по малку неочекувана од еленот кој почна да се радува како што тоа вообичаено го прават и играчите на самите фудбалски натпревари кога прославуваат погодок.

Нема што, вистинска фудбалска мајсторија, а овој видео запис достигна над 19 милиони прегледи.

Nothing to see here. Just a deer scoring a goal and then celebratingpic.twitter.com/4tS5dm9BI4

— SPORTbible (@sportbible) December 16, 2019