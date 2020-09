„Ел Локо“ Биелса останува менаџер на Алиоски, ќе го води Лидс во Премиер лигата!

Аргентинскиот стратег се договори со управата на новиот премиерлигаш за продолжување на соработката и дека ќе го води клубот од „Иланд роуд“ и во новата натпреварувачка сезона 2020/21.

Марсело Биелса кој после 16 години ја врати екипата во елитата, потврди дека останува менаџер на Лидс и македонскиот репрезентативец Езџан Алиоски.

When joining #LUFC in the summer of 2018, Bielsa signed a two-year contract at Elland Road, with an option of extending the deal for another season.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 10, 2020