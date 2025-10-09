Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Фото: Freepik

Експертите со сериозно предупредување: Никогаш не истурајте млеко во мијалникот

Ј.С.
Пред

Веројатно сте го направиле тоа сто пати – кога правите утринско кафе или житарки, отворате тетрапак пакување со млеко и непријатниот, кисел мирис ви кажува дека е истечен рокот. Првата реакција што ја имаме повеќето од нас е да ги истуриме остатоците директно во мијалникот. Но, според водоводџиите, оваа навидум безопасна навика може да предизвика сериозни проблеми.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Истурањето млеко во одводот е штетно и за вашите цевки и за животната средина, а трошоците за поправка можат да бидат изненадувачки високи, пишува „Експрес“.

Истурањето млеко во одводот е лошо

„Скотиш Вотер“, јавниот снабдувач со вода на Шкотска, јасно става до знаење зошто оваа практика е штетна. Проблемот лежи во составот на млекото – неговите масти и протеини.

„Кога истурате млеко во мијалникот, неговите масти и протеини можат да се стврднат и да се залепат за ѕидовите на вашите цевки, што со текот на времето води до затнувања. Ваквите затнувања можат да предизвикаат повторно собирање на отпадни води, непријатни мириси и потенцијално скапи поправки на водоводот“, објаснува компанијата.

Покрај проблемот во домаќинството, постои и значаен еколошки проблем. Кога млекото влегува во канализацискиот систем, троши големи количини кислород од водата додека се распаѓа. Овој процес, познат како биолошка побарувачка на кислород, може драстично да го намали нивото на кислород во реките и езерата, загрозувајќи ја водата и штетејќи го екосистемот.

Соодветни начини за отстранување на старото млеко

За среќа, постојат едноставни и еколошки алтернативи. Наместо да го истурате млекото во мијалник, експертите ги предлагаат овие решенија.

1. Користете го во градината

Експертите советуваат да се користи старо млеко за растенија, или преку компостирање или како природно ѓубриво.

Компостирање: Ако имате компостер, можете да додадете мали количини старо млеко. Млекото е биоразградливо и може да го збогати вашиот компост со хранливи материи. Само добро измешајте го со остатокот од компостниот материјал за да избегнете непријатни мириси.

Природно ѓубриво: Разреденото млеко е одлично за вашите растенија. Измешајте еден дел млеко со четири дела вода и наводнете ја почвата околу корените на растенијата со овој раствор. Хранливите материи од млекото, како што е калциумот, ќе го поттикнат нивниот раст и здравје.

2. Фрлете го безбедно во ѓубре

Доколку немате градина или компостер, наједноставното решение е да го фрлите во ѓубрето од домаќинството, но со еден важен чекор.

„Истурете го млекото во сад со капаче, како што е старо шише или оригинален тетрапак, цврсто затворете го и дури потоа фрлете го во ѓубрето. На овој начин спречувате протекување и создавање неред во корпата за отпадоци“, додава компанијата.

За дополнително да ја нагласи важноста на правилното отстранување, компанијата ги повторува клучните предупредувања. Не истурајте млеко во мијалникот, бидејќи тоа предизвикува затнувања и штети на животната средина. Исто така, не го истурајте млекото во тоалетот, бидејќи тоа може да доведе до водоводни проблеми и не е еколошка опција.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#живот #препорачано #млеко во мијалник #експерт предупредува
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

На денешен ден – 9 октомври: Роден е Мигел де Сервантес, автор на првиот реалистички роман во шпанската литература, ненадминатиот „Дон Кихот“
Еден производ „преку ноќ“ ќе го реши проблемот со црните точки на силиконот околу кадата
Што значи кога жената носи прстен на палецот? Според златарите, тие се посебни и различни од оние што го носат на малиот прст
ФОТО | Ова е највисокото село во Европа: Место каде што луѓето живеат отсечени од светот шест месеци во годината
15 цитати од Мајка Тереза кои ќе ви помогнат веднаш да простите : „Не дозволувајте горчлива билка да се вкорени во вашето срце“
ФОТО | Голем скандал: Перуански бискуп имал 17 љубовници, го разоткриле љубоморна калуѓерка и домашна помошничка
Не ги сакате животните? Студија ја открива темната страна на вашата личност
ФОТОГАЛЕРИЈА | „Жетвена Месечина“: Првата Супермесечина го осветли небото низ целиот свет