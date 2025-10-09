Експертите со сериозно предупредување: Никогаш не истурајте млеко во мијалникот
Веројатно сте го направиле тоа сто пати – кога правите утринско кафе или житарки, отворате тетрапак пакување со млеко и непријатниот, кисел мирис ви кажува дека е истечен рокот. Првата реакција што ја имаме повеќето од нас е да ги истуриме остатоците директно во мијалникот. Но, според водоводџиите, оваа навидум безопасна навика може да предизвика сериозни проблеми.
Истурањето млеко во одводот е штетно и за вашите цевки и за животната средина, а трошоците за поправка можат да бидат изненадувачки високи, пишува „Експрес“.
Истурањето млеко во одводот е лошо
„Скотиш Вотер“, јавниот снабдувач со вода на Шкотска, јасно става до знаење зошто оваа практика е штетна. Проблемот лежи во составот на млекото – неговите масти и протеини.
„Кога истурате млеко во мијалникот, неговите масти и протеини можат да се стврднат и да се залепат за ѕидовите на вашите цевки, што со текот на времето води до затнувања. Ваквите затнувања можат да предизвикаат повторно собирање на отпадни води, непријатни мириси и потенцијално скапи поправки на водоводот“, објаснува компанијата.
Покрај проблемот во домаќинството, постои и значаен еколошки проблем. Кога млекото влегува во канализацискиот систем, троши големи количини кислород од водата додека се распаѓа. Овој процес, познат како биолошка побарувачка на кислород, може драстично да го намали нивото на кислород во реките и езерата, загрозувајќи ја водата и штетејќи го екосистемот.
Соодветни начини за отстранување на старото млеко
За среќа, постојат едноставни и еколошки алтернативи. Наместо да го истурате млекото во мијалник, експертите ги предлагаат овие решенија.
1. Користете го во градината
Експертите советуваат да се користи старо млеко за растенија, или преку компостирање или како природно ѓубриво.
Компостирање: Ако имате компостер, можете да додадете мали количини старо млеко. Млекото е биоразградливо и може да го збогати вашиот компост со хранливи материи. Само добро измешајте го со остатокот од компостниот материјал за да избегнете непријатни мириси.
Природно ѓубриво: Разреденото млеко е одлично за вашите растенија. Измешајте еден дел млеко со четири дела вода и наводнете ја почвата околу корените на растенијата со овој раствор. Хранливите материи од млекото, како што е калциумот, ќе го поттикнат нивниот раст и здравје.
2. Фрлете го безбедно во ѓубре
Доколку немате градина или компостер, наједноставното решение е да го фрлите во ѓубрето од домаќинството, но со еден важен чекор.
„Истурете го млекото во сад со капаче, како што е старо шише или оригинален тетрапак, цврсто затворете го и дури потоа фрлете го во ѓубрето. На овој начин спречувате протекување и создавање неред во корпата за отпадоци“, додава компанијата.
За дополнително да ја нагласи важноста на правилното отстранување, компанијата ги повторува клучните предупредувања. Не истурајте млеко во мијалникот, бидејќи тоа предизвикува затнувања и штети на животната средина. Исто така, не го истурајте млекото во тоалетот, бидејќи тоа може да доведе до водоводни проблеми и не е еколошка опција.